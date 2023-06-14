Водитель автобуса, сбивший девушку в Екатеринбурге, предстанет перед судом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить водителя автобуса, который на улице Академика Шварца сбил девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, утром 6 февраля водитель автобуса «ПАЗ» ехал по улице Академика Шварца со стороны 8 Марта в направлении Белинского. Приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, он не заметил, как загорелся красный свет, и сбил девушку 2000 года рождения. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.В результате ДТП девушке была причинена сочетанная травма туловища и правой руки: оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением отломков, ссадина на задней поверхности грудной клетки, кровоподтеки и другие повреждения, расцененные экспертом как повлекшие причинение ему тяжкого вреда здоровью.Обвиняемый вину признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.