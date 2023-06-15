Лосиха погибла при столкновении с грузовиком возле Серова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня ранним утром «ГАЗель» сбила лося на четвёртом километре дороги Серов – Североуральск – Ивдель. Животное погибло, человек не получил даже царапины.ДТП с участием животного и грузового автомобиля «ГАЗель» случилось примерно в 7 часов утра. Лось (вернее, молодая лосиха, как выяснилось при осмотре трупа) выбежало из леса внезапно и водитель не успел среагировать на появление живого препятствия по ходу движения. От удара с телом лосихи машина получила механические повреждения и подлежит ремонту.Водителей, особенно тех, кто совершает поездки между городами, в очередной раз просят быть предельно внимательными на загородных трассах и без особой надобности не «гнать». Столкновение с животными, которые, как правило, заканчиваются гибелью лося, оленя, а тем более — живности поменьше, крайне не выгодно и самим водителям. К риску травмироваться в ДТП и поломкам транспортных средств может прибавиться и немалый штраф за гибель животного.