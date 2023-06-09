В ДТП возле Берёзовского пострадала пожилая пассажирка иномарки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне вечером на 9 километре автодороги Березовский - Сарапулка - Белоярское водохранилище произошло столкновение двух иномарок. В результате ДТП пострадала пожилая пассажирка одной из машин.Столкновение произошло 14 июня примерно в 18:00 на загородном перекрёстке. Как сообщает издание «Новости золотого города», 72-летний водитель автомашины «Опель Астра» не предоставил преимущество автомобилю марки «Шевроле Кобальт», как должен был сделать согласно правилам дорожного движения. Машины столкнулись, из-за чего «Шевроле» отбросило в кювет. Ехавшая в нём 60-летняя пассажирка получила при этом травму — повреждение связок шейного отдела позвоночника. Такой диагноз поставили ей в травматологическом отделении Березовской центральной городской больницы.Местная Госавтоинспекция сообщает о водителе автомашины «Опель Астра», что стаж его составляет 35 лет. За этот срок к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения он привлекался всего два раза.