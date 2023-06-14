В Екатеринбурге водитель Lada сбил мальчика, выбежавшего на дорогу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Lada Vesta сбил 10-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу. ДТП произошло вчера в 21.00 на улице Соликамской.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Lada Vesta ехал по улице Соликамской со стороны Технической и сбил мальчика, который из-за кустов выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.В результате ДТП 10-летнего мальчика доставили в детскую больницу №9 с переломом левой ноги.За рулем автомобиля находился 26-летний мужчина со стажем вождения семь лет. Ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.