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В Екатеринбурге водитель Lada сбил мальчика, выбежавшего на дорогу
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Lada Vesta сбил 10-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу. ДТП произошло вчера в 21.00 на улице Соликамской.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Lada Vesta ехал по улице Соликамской со стороны Технической и сбил мальчика, который из-за кустов выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП 10-летнего мальчика доставили в детскую больницу №9 с переломом левой ноги.
За рулем автомобиля находился 26-летний мужчина со стажем вождения семь лет. Ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Lada Vesta ехал по улице Соликамской со стороны Технической и сбил мальчика, который из-за кустов выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП 10-летнего мальчика доставили в детскую больницу №9 с переломом левой ноги.
За рулем автомобиля находился 26-летний мужчина со стажем вождения семь лет. Ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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