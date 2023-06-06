Школьница умерла в Екатеринбурге после выпитой бутылки пива

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь на 14 июня в микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга скончалась 14-летняя девочка. Смерь наступила после совместного распития вместе с приятелем полуторалитровой бутылки пива.Застолье несовершеннолетней и её 20-летнего приятеля проходило на улице Ломоносова в одной из квартир 3-этажного дома. Подростка в это место привёл друг, временно проживавший по данному адресу без каких-либо юридических на то оснований. По словам молодого человека, его гостье стало плохо примерно в три часа ночи. Она начала дышать, а вскоре умерла, ещё до прибытия экстренно вызванных медиков.По предварительной версии, изложенной изданием «Уралмаш-Эльмаш.РФ», причиной смерти девочки стало не пиво, а сочетание этого напитка с антидепрессантом «Анафранил», который нельзя употреблять совместно с алкоголем.Про погибшую девочку известно, что она училась в центре образования «Творчество» и — дополнительно — в вечерней школе искусств. Семью её нельзя назвать неблагополучной, внимание правоохранительных органов она никогда не привлекала.