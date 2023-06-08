Из здания школы в Екатеринбурге эвакуировались 50 человек из-за пожара

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Екатеринбурге произошел пожар в школе на улице Садовой. Сообщение о возгорании поступило в 11.50.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь повредил столярный инструмент в плотницком помещении школы. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 50 человек. Детей в школе не было. К счастью, никто не пострадал.К месту пожара выезжали 16 огнеборцев на пяти спецмашинах. Однако возгорание успели потушить сотрудники школы первичными средствами пожаротушения.