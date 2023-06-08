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Из здания школы в Екатеринбурге эвакуировались 50 человек из-за пожара
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня днем в Екатеринбурге произошел пожар в школе на улице Садовой. Сообщение о возгорании поступило в 11.50.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь повредил столярный инструмент в плотницком помещении школы. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 50 человек. Детей в школе не было. К счастью, никто не пострадал.
К месту пожара выезжали 16 огнеборцев на пяти спецмашинах. Однако возгорание успели потушить сотрудники школы первичными средствами пожаротушения.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь повредил столярный инструмент в плотницком помещении школы. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 50 человек. Детей в школе не было. К счастью, никто не пострадал.
К месту пожара выезжали 16 огнеборцев на пяти спецмашинах. Однако возгорание успели потушить сотрудники школы первичными средствами пожаротушения.
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