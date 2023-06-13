Мотоинспекторы ДПС задержали водителя с мефедроном, устроившего погоню в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге мотоинспекторы спецбатальона ДПС задержали водителя автомобиля Haval, который пытался скрыться и попутно множество раз нарушил ПДД. Во время погони водитель также пытался избавиться от свертков с наркотиками.Инцидент произошел в минувшие выходные. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель Haval на дублере Сибирского тракта проигнорировал требование мотоинспекторов ДПС об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться. Во время преследования он ехал по встречной полосе, на красный сигнал светофора и создавал опасные ситуации.Кроме того, нарушитель раскидывал синие свертки с белым веществом в разные стороны. При подъезде к Новокольцовскому тракту автомобиль был заблокирован дорожными полицейскими, а мужчина задержан.Сотрудники полиции установили, что нарушителем является житель поселка Верхнее Дуброво. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.Полицейские также нашли шесть свертков, от которых лихач пытался избавиться. Экспертиза подтвердила наличие в свертках наркотического средства – метилэфедрона – общей массой более 15 грамм.Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств в особо крупном размере по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. За неоднократные нарушения ПДД и неповиновение законному требованию полицейских водитель привлечен к административной ответственности.