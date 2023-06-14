Возрастное ограничение 18+

Перед судом в Екатеринбурге предстанет водитель автобуса, сбивший пешехода

13.54 Среда, 14 июня 2023
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель автобуса, который на регулируемом пешеходном переходе сбил молодого человека. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 26 октября прошлого года около 18.37 водитель автобуса «ПАЗ» ехал по улице Посадской со стороны Белореченской в направлении перекрестка Гурзуфская – Посадская. Приближаясь к перекрестку, водитель не заметил, что загорелся красный сигнал светофора, продолжил движение и сбил пешехода, переходившего проезжую часть.

В результате ДТП молодому человеку 1999 года рождения была причинена черепно-мозговая травма: перелом костей свода и основания черепа, пневмоцефалия, ушиб головного мозга и другие повреждения, расцененные экспертом как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Водитель автобуса 1963 года рождения признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге легковушка сбила девочку, переходившую дорогу на красный свет
14 июня 2023
В Екатеринбурге водитель Газели врезался в бордюрный камень и погиб
06 июня 2023
В Екатеринбурге трамвай сбил 12-летнего велосипедиста
05 июня 2023
В Екатеринбурге иномарка сбила мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет
06 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:58 Мотоинспекторы ДПС задержали водителя с мефедроном, устроившего погоню в Екатеринбурге
14:23 Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге
13:54 Перед судом в Екатеринбурге предстанет водитель автобуса, сбивший пешехода
13:25 «Россия» увеличила количество рейсов в Екатеринбург из Москвы и Санкт-Петербурга
12:56 «Уралэлектромедь» модернизировала систему контроля пульпы на производстве медных порошков
12:29 В Свердловской области задержали школьника по подозрению в изучении методов организации терактов
11:55 Свердловская область получит 285 млн рублей на строительство модульных гостиниц
11:23 Восьмилетняя девочка в Новоуральске после ДТП попала в реанимацию
10:59 Антитеррористические учения проходят в Екатеринбурге
10:30 В Свердловской области горит 72 гектара леса
10:13 Родители Миши Бахтина со СМА обратились к главе СКР и министру здравоохранения
09:22 В Екатеринбурге легковушка сбила девочку, переходившую дорогу на красный свет
21:12 Краснодарское фальсифицированное масло поступило на свердловские прилавки
20:46 Главы административных районов Екатеринбурга должны отчитаться по вырубкам
19:57 Традиционный слёт юных туристов начался в Нижнем Тагиле
19:41 В Екатеринбурге нет безопасных пляжей
18:57 Екатеринбуржцу вынесли приговор за мошенничество с недвижимостью
18:20 Про подпольные рок-журналы свердловской эпохи напомнят в Ельцин Центре
17:59 В Свердловской области от клещей пострадали более 15 тысяч человек
17:20 Площадь Кирова в Екатеринбурге закроют для автомобилистов ради юбилейного выпуска суворовцев
16:52 В ДТП около Полевского пострадали два человека
16:26 ФСБ завела уголовное дело на носителя гостайны из Свердловской области за попытку выехать из страны
15:51 Глава СКР заинтересовался ситуацией с убийством двух мужчин на Юго-Западе Екатеринбурга
15:25 Неизвестные в Академическом районе Екатеринбурга перекрыли дорогу бетонными блоками
14:59 Сотрудника тагильской колонии задержали в Перми с 7 кг наркотиков
14:17 Победительницу конкурса «Уральская краса – длинная коса» выбрали в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
14:54 В Братске возбудили дело после отравления шаурмой более 35 человек
14:24 В России на 20% могут вырасти цены на лекарства из-за закона Госдумы
12:38 В Сочи затопило дороги, дома, инфраструктурные сети
09:03 После подорожания запчастей для китайских автомобилей заявляют об их дефиците
13:15 Евро впервые с 28 апреля стал дороже 90 рублей
12:24 В Госдуме попросили правительство охранять школы в маленьких городках
10:58 Обвиняемую в применении насилия к полицейскому многодетную мать из Курской области приговорили к штрафу
10:21 Средство против опьянения создали российские учёные
09:34 После столкновения двух танкеров на Лене ввели режим ЧС
09:11 Сделка по продаже российских активов Тойоты не подразумевает обратного выкупа
08:30 Цены на жильё выросли в 75 регионах России
18:11 Жительница Москвы обнаружила в ванной змею
17:52 Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся
17:44 Во Владимире на два месяца арестовали чиновницу за попытку поджога военкомата
16:20 СК: шесть тонн метилового спирта со склада самарского МВД похитили отец и сын
16:05 В Воронеже после падения беспилотника на жилой дом введут режим ЧС
15:34 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:13 СК возбудил уголовное дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже
14:33 Власти: в Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами
14:20 В Самаре из-за сбоя в оборудовании экстренно сел пассажирский самолет
14:00 На «американских горках» в Новосибирске пострадали дети, возбуждено уголовное дело
13:33 Власти Воронежа будут решать вопрос с расселением дома, в который попал беспилотник
13:03 Губернатор заявил, что в результате падения БПЛА в Воронеже троих человек посекло осколками
12:41 Губернатор Гусев: на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА, ранены двое
11:05 В Хургаде закрыли пляжи после смертельного нападения акулы на россиянина
10:31 Роскомнадзор с февраля прошлого года заблокировал более 200 тысяч ресурсов с «фейками»
Все новости России и мира
14:58 Мотоинспекторы ДПС задержали водителя с мефедроном, устроившего погоню в Екатеринбурге
14:23 Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге
13:54 Перед судом в Екатеринбурге предстанет водитель автобуса, сбивший пешехода
13:26 Разработка учёных Пермского Политеха поможет повысить качество изделий, напечатанных на 3D-принтере аддитивным методом
13:25 «Россия» увеличила количество рейсов в Екатеринбург из Москвы и Санкт-Петербурга
13:22 В мае жители Прикамья построили 806 домов
12:56 «Уралэлектромедь» модернизировала систему контроля пульпы на производстве медных порошков
12:29 В Свердловской области задержали школьника по подозрению в изучении методов организации терактов
11:55 Свердловская область получит 285 млн рублей на строительство модульных гостиниц
11:23 Восьмилетняя девочка в Новоуральске после ДТП попала в реанимацию
10:59 Антитеррористические учения проходят в Екатеринбурге
10:30 В Свердловской области горит 72 гектара леса
10:13 Родители Миши Бахтина со СМА обратились к главе СКР и министру здравоохранения
09:58 Под контролем судебных приставов в спортивном клубе Губахи оборудован медпункт
09:22 В Екатеринбурге легковушка сбила девочку, переходившую дорогу на красный свет
21:12 Краснодарское фальсифицированное масло поступило на свердловские прилавки
20:46 Главы административных районов Екатеринбурга должны отчитаться по вырубкам
19:57 Традиционный слёт юных туристов начался в Нижнем Тагиле
19:41 В Екатеринбурге нет безопасных пляжей
18:57 Екатеринбуржцу вынесли приговор за мошенничество с недвижимостью
18:20 Про подпольные рок-журналы свердловской эпохи напомнят в Ельцин Центре
17:59 В Свердловской области от клещей пострадали более 15 тысяч человек
17:20 Площадь Кирова в Екатеринбурге закроют для автомобилистов ради юбилейного выпуска суворовцев
16:52 В ДТП около Полевского пострадали два человека
16:26 ФСБ завела уголовное дело на носителя гостайны из Свердловской области за попытку выехать из страны
15:51 Глава СКР заинтересовался ситуацией с убийством двух мужчин на Юго-Западе Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK