Перед судом в Екатеринбурге предстанет водитель автобуса, сбивший пешехода

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель автобуса, который на регулируемом пешеходном переходе сбил молодого человека. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, 26 октября прошлого года около 18.37 водитель автобуса «ПАЗ» ехал по улице Посадской со стороны Белореченской в направлении перекрестка Гурзуфская – Посадская. Приближаясь к перекрестку, водитель не заметил, что загорелся красный сигнал светофора, продолжил движение и сбил пешехода, переходившего проезжую часть.В результате ДТП молодому человеку 1999 года рождения была причинена черепно-мозговая травма: перелом костей свода и основания черепа, пневмоцефалия, ушиб головного мозга и другие повреждения, расцененные экспертом как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.Водитель автобуса 1963 года рождения признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.