Восьмилетняя девочка в Новоуральске после ДТП попала в реанимацию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Новоуральске во дворе дома №32 на улице Комсомольской водитель Vortex Estina сбил восьмилетнюю девочку. В ДТП девочка получила серьезные травмы, сейчас она находится в реанимации.Авария произошла вчера в 19.35. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Vortex Estina ехал по дворовой территории и сбил девочку, выбежавшую на дорогу из-за припаркованных машин.В результате ДТП девочка получила многочисленные травмы. Ее госпитализировали в отделение реанимации.За рулем автомобиля находился 50-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв в момент аварии.В ГИБДД добавили, что пострадавшая девочка вместе с отцом играла на детской площадке. Из подъезда дома, расположенного напротив, ее позвал двоюродный брат. Девочка направилась к нему, выбежав на проезжую часть. Отец девочки в этот момент был отвлечен беседой с родственниками.