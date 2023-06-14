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Восьмилетняя девочка в Новоуральске после ДТП попала в реанимацию
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Новоуральске во дворе дома №32 на улице Комсомольской водитель Vortex Estina сбил восьмилетнюю девочку. В ДТП девочка получила серьезные травмы, сейчас она находится в реанимации.
Авария произошла вчера в 19.35. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Vortex Estina ехал по дворовой территории и сбил девочку, выбежавшую на дорогу из-за припаркованных машин.
В результате ДТП девочка получила многочисленные травмы. Ее госпитализировали в отделение реанимации.
За рулем автомобиля находился 50-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв в момент аварии.
В ГИБДД добавили, что пострадавшая девочка вместе с отцом играла на детской площадке. Из подъезда дома, расположенного напротив, ее позвал двоюродный брат. Девочка направилась к нему, выбежав на проезжую часть. Отец девочки в этот момент был отвлечен беседой с родственниками.
Авария произошла вчера в 19.35. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Vortex Estina ехал по дворовой территории и сбил девочку, выбежавшую на дорогу из-за припаркованных машин.
В результате ДТП девочка получила многочисленные травмы. Ее госпитализировали в отделение реанимации.
За рулем автомобиля находился 50-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв в момент аварии.
В ГИБДД добавили, что пострадавшая девочка вместе с отцом играла на детской площадке. Из подъезда дома, расположенного напротив, ее позвал двоюродный брат. Девочка направилась к нему, выбежав на проезжую часть. Отец девочки в этот момент был отвлечен беседой с родственниками.
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