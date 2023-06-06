В Екатеринбурге легковушка сбила девочку, переходившую дорогу на красный свет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Lada Granta сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу на красный свет. ДТП произошло вечером 13 июня на улице Вилонова.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Lada Granta ехал по улице Учителей со стороны Турбинной в сторону Вилонова и на регулируемом перекрестке сбил ребенка. Девочка переходила проезжую часть на красный сигнал светофора.В результате ДТП 12-летнюю девочку доставили в больницу с ушибами и ссадинами. После осмотра врачей ее отпустили домой.За рулем Lada Granta находился 22-летний молодой человек. Его водительский стаж составляет четыре года.