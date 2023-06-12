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В ДТП около Полевского пострадали два человека
Происшествия
Фото: ОМВД и ГИБДД России по городу Полевскому
На автодороге Полевской – Косой Брод – Мраморское столкнулись Honda Odyssey и Nissan. В ДТП пострадали два человека.
Авария произошла вечером 12 июня в 17.45. В ГИБДД по Полевскому рассказали, что женщина-водитель Honda Odyssey при выполнении разворота не убедилась в безопасности и создала помеху для движения других машин, в результате чего столкнулась с Nissan. От удара второй автомобиль съехал в кювет.
В результате ДТП двое пассажиров Honda получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла вечером 12 июня в 17.45. В ГИБДД по Полевскому рассказали, что женщина-водитель Honda Odyssey при выполнении разворота не убедилась в безопасности и создала помеху для движения других машин, в результате чего столкнулась с Nissan. От удара второй автомобиль съехал в кювет.
В результате ДТП двое пассажиров Honda получили травмы различной степени тяжести.
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