Машину с мертвым водителем обнаружили в Ачитском районе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ачитском районе на подъезде к деревне Большой Ут обнаружили перевернутый ВАЗ-2109. В салоне находилось тело мужчины.Как сообщает паблик «Патрульный участок», машину с мертвым водителем обнаружили утром 11 июня. По предварительной информации, 33-летний водитель «девятки» ехал со стороны деревни Большой Ут в направлении Ачита. На 23-м километре мужчина не справился с управлением и съехал на обочину. Пытаясь выровнять автомобиль, он пересек проезжую часть и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась.В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что водительский стаж погибшего составляет 1 год 3 месяца. Мужчина работал и проживал в Ревде. В деревне Большой Ут живут его родственники. С 2016 года мужчина 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе пять раз за управление без прав и один раз за пьяное вождение.В марте прошлого года мужчина получил водительское удостоверение, а в мае этого года, находясь в состоянии опьянения, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и застрял в заболоченном поле, почти утопив машину, где его и задержали.