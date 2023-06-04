Оборвавшийся в свердловском посёлке провод едва не оборвал жизнь электрика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Электрический провод оборвался на одной из улиц посёлка Озёрный Режевского городского округа. Для одного из прибывших для устранения неполадки электриков этот выезд едва не стал последним.Оборвавшийся в посёлке провод лежал на земле и необходимо было первым делом его обесточить, прежде чем приступать к ремонтным работам. Прибывшая в Озёрный бригада так и сделала. Но когда один из электриков наклонился, чтобы убрать провод, его сильно затрясло и сбило с ног. Невероятным усилием воли мужчине удалось разжать руку и отбросить кабель (часто из-за сильной судороги, вызванной сильным разрядом, сделать это у потерпевших не получается).По сведению «Четвёртого канала», несчастный случай с электриком произошёл из-за ошибки, допущенной его коллегами. Когда они пытались обесточить оборванную линию, то что-то перепутали и отключили подачу электричества по другой линии. К счастью, в данном случае ошибка не стала трагической.