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Из окна многоэтажки в Екатеринбурге выпала женщина
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из окна многоэтажки на Старой Сортировке выпала женщина. Она получила смертельные травмы.
Как пишет Е1.RU, инцидент произошел сегодня на улице Ангарской, 54. Сотрудники полиции установили, что погибшая – 46-летняя местная жительница. По предварительным данным, ее смерть не носит криминальный характер.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.
Как пишет Е1.RU, инцидент произошел сегодня на улице Ангарской, 54. Сотрудники полиции установили, что погибшая – 46-летняя местная жительница. По предварительным данным, ее смерть не носит криминальный характер.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.
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