Из окна многоэтажки в Екатеринбурге выпала женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из окна многоэтажки на Старой Сортировке выпала женщина. Она получила смертельные травмы.Как пишет Е1.RU, инцидент произошел сегодня на улице Ангарской, 54. Сотрудники полиции установили, что погибшая – 46-летняя местная жительница. По предварительным данным, ее смерть не носит криминальный характер.В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.