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У прилетевшего в Екатеринбург из Турции самолета отказала стойка шасси
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово при посадке самолета Red Wings отказала стойка шасси. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидента произошел 11 июня. Экипаж самолета, летевшего из Антальи в Екатеринбурге, сообщил об отказе механизма управления передней стойкой шасси. На борту воздушного судна находились 35 пассажиров, в том числе пять детей.
К счастью, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.
Инцидента произошел 11 июня. Экипаж самолета, летевшего из Антальи в Екатеринбурге, сообщил об отказе механизма управления передней стойкой шасси. На борту воздушного судна находились 35 пассажиров, в том числе пять детей.
К счастью, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.
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