У прилетевшего в Екатеринбург из Турции самолета отказала стойка шасси

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово при посадке самолета Red Wings отказала стойка шасси. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.Инцидента произошел 11 июня. Экипаж самолета, летевшего из Антальи в Екатеринбурге, сообщил об отказе механизма управления передней стойкой шасси. На борту воздушного судна находились 35 пассажиров, в том числе пять детей.К счастью, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.