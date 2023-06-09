На свердловской трассе в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Невьянсе – Реж – Артёмовский вечером 11 июня столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок.Авария произошла на 96-м километре автодороги. В ГИБДД Свердловской области рассказали, что водитель Toyota RAV 4 ехал со стороны села Покровское в сторону Режа и на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Hyundai Creta, двигавшемуся по главной дороге.В результате ДТП в травматологическое отделение Артемовской ЦРБ госпитализировали водителя Toyota 1958 года рождения с травмой головы и сотрясением головного мозга, водителя Hyundai 1994 года рождения с множественными переломами стопы, а также пассажиров Hyundai. 49-летняя пассажирка получила сотрясение головного мозга, 25-летняя девушка – тупую травму живота, 48-летняя пассажирка – множественные травмы головы и сотрясение головного мозга.В автомобиле Hyundai также находилась четырехлетняя девочка. В ДТП она получила ушиб таза. Девочка находилась на заднем пассажирском сидении, в детском удерживающем устройстве, благодаря чему серьезных травм она получила.В ГИБДД добавили, что девочка находилась в машине вместе с отцом и родственниками. Они возвращались из Режа в Артёмовский.