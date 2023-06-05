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В Екатеринбурге 14-летний юноша на велосипеде попал под машину
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 11 июня, утром в Екатеринбурге 14-летний юноша на велосипеде попал под машину. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городской Госавтоинспекции, подросток пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, не спешившись.
Инцидент произошел в 10.30 на улице 8 Марта возле дома №188.
Установлено, что за рулем автомобиля находился 33-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.
Госавтоинспектора призывают родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах.
Инцидент произошел в 10.30 на улице 8 Марта возле дома №188.
«В результате аварии 14-летний мальчик, с ушибами головы доставлен в детскую больницу, после осмотра врачей отпущен домой»,
– рассказали в ГИБДД.
Установлено, что за рулем автомобиля находился 33-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.
Госавтоинспектора призывают родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах.
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