



– рассказали в ГИБДД. «В результате аварии 14-летний мальчик, с ушибами головы доставлен в детскую больницу, после осмотра врачей отпущен домой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 11 июня, утром в Екатеринбурге 14-летний юноша на велосипеде попал под машину. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городской Госавтоинспекции, подросток пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, не спешившись.Инцидент произошел в 10.30 на улице 8 Марта возле дома №188.Установлено, что за рулем автомобиля находился 33-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.Госавтоинспектора призывают родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах.