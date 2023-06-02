В Нижнем Тагиле нетрезвая водительница с дочерьми в машине насмерть сбила пешехода





– сказали в ГИБДД. «В результате ДТП никто из них не пострадал. Все ехали на отдых в сад. У подразделения по делам несовершеннолетних запросили проверку»,

Фото: ГИБДД

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле на Исинском тракте 45-летняя водительница ВАЗ-21122, будучи в состоянии опьянения и с двумя дочерьми в салоне автомобиля, насмерть сбила 30-летнего пешехода. Мужчина скончался в машине скорой помощи.Об этом накануне сообщило TagilCity.ru, сославшись на местное отделение ГИБДД. Инцидент произошел ночью 9 июня. По данным издания, женщина не только была в состоянии опьянения, но и не имела водительского удостоверения. В салоне помимо дочерей были несовершеннолетняя подруга и молодой мужчина.