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В Нижнем Тагиле нетрезвая водительница с дочерьми в машине насмерть сбила пешехода
Происшествия
Фото: ГИБДД
В Нижнем Тагиле на Исинском тракте 45-летняя водительница ВАЗ-21122, будучи в состоянии опьянения и с двумя дочерьми в салоне автомобиля, насмерть сбила 30-летнего пешехода. Мужчина скончался в машине скорой помощи.
Об этом накануне сообщило TagilCity.ru, сославшись на местное отделение ГИБДД. Инцидент произошел ночью 9 июня. По данным издания, женщина не только была в состоянии опьянения, но и не имела водительского удостоверения. В салоне помимо дочерей были несовершеннолетняя подруга и молодой мужчина.
Об этом накануне сообщило TagilCity.ru, сославшись на местное отделение ГИБДД. Инцидент произошел ночью 9 июня. По данным издания, женщина не только была в состоянии опьянения, но и не имела водительского удостоверения. В салоне помимо дочерей были несовершеннолетняя подруга и молодой мужчина.
«В результате ДТП никто из них не пострадал. Все ехали на отдых в сад. У подразделения по делам несовершеннолетних запросили проверку»,
– сказали в ГИБДД.
Фото: ГИБДД
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