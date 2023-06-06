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Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в Туринске
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Туринске произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорела кровля гаража. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 01.29, локализовали огонь в 01.50, ликвидировали горение в 02.05. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 03.55.
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава, сказали в МЧС. Причины пожара не уточняются.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 01.29, локализовали огонь в 01.50, ликвидировали горение в 02.05. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 03.55.
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава, сказали в МЧС. Причины пожара не уточняются.
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