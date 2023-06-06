Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в Туринске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Туринске произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорела кровля гаража. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 01.29, локализовали огонь в 01.50, ликвидировали горение в 02.05. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 03.55.В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава, сказали в МЧС. Причины пожара не уточняются.