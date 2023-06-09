В Кольцово не пустили в полёт женщину с рогами и когтями

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

При досмотре багажа одной из пассажирок были найдены предметы, которые нельзя вывозить без официального разрешения и ветеринарного сертификата. Дама пыталась вывезти в Дубай лосинные рога и медвежьи когти.Екатеринбурженка «забыла», что у неё в чемодане находятся предметы, подлежащие декларации. Об этом ей напомнили таможенники аэропорта Кольцово. Рога лося и пять медвежьих когтей отправили на экспертизу, которая показала, что это не сувениры из магазина и не пластиковая подделка, а части охотничьих трофеев.При опросе 45-летняя «контрабандистка» пояснила, что везла с собой рога и когти убиенных животных с тем, чтобы декорировать ими жильё. О необходимости получать ветеринарный сертификат и заявлять о подобном багаже в декларации она, якобы, не знала. Но незнание законов не избавляет от ответственности, пусть и административной, как в данном случае.