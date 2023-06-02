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Маленькая девочка пострадала в сегодняшнем ДТП в Серове
Происшествия
Фото: ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» / vk.com/ekb.serov
Серьёзная авария произошла сегодня, 9 июня, в Серове. Утром на одном из перекрёстков города столкнулись две легковые машины. В одной из них находилась совсем маленькая девочка.
Несовершеннолетняя пассажирка — ей всего 2 годика — сидела в детском автокресле, установленном рядом с водительским сидением «Тойоты Авенсис». Папа вёз малютку в детсад, когда на пересечении улиц Кара Маркса и Луначарского отвлёкся на неё и при повороте не уступил дорогу автомобилю отечественного производства «ВАЗ-2110».
В результате столкновения пострадала и 2-летняя пассажирка иномарки, и 37-летняя женщина за рулём «ВАЗа». Обе были доставлены в больницу. Водитель «Тойоты» не пострадал, сообщает ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».
Несовершеннолетняя пассажирка — ей всего 2 годика — сидела в детском автокресле, установленном рядом с водительским сидением «Тойоты Авенсис». Папа вёз малютку в детсад, когда на пересечении улиц Кара Маркса и Луначарского отвлёкся на неё и при повороте не уступил дорогу автомобилю отечественного производства «ВАЗ-2110».
В результате столкновения пострадала и 2-летняя пассажирка иномарки, и 37-летняя женщина за рулём «ВАЗа». Обе были доставлены в больницу. Водитель «Тойоты» не пострадал, сообщает ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».
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