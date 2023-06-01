В невьянском посёлке сгорела бывшая школа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С масштабным пожаром пришлось бороться пожарным Невьянского городского округа вчера, 7 июня. В посёлке Аять загорелось здание на улице Ленина, в котором некогда находилась местная школа.Учебное заведение давно съехало из одноэтажного здания, после чего барак использовали в качестве жилого помещения. В последние годы его расселяли, но до сих пор некоторые помещения были заняты жильцами. Они первыми и приступили к тушению огня ещё до приезда профессиональных огнеборцев.Однако, пожар оказался слишком крупным, чтобы жильцы смогли справиться собственными силами. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Даже прибывшие на 4 спецмашинах боролись с огнём около 4 часов, — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».Есть подозрение, что возгорание экс-школы в посёлке Аять возникло не случайным образом — имел место поджог. Эту версию, как и остальные, проверяют специалисты.