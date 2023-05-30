В Первоуральске десятилетний мальчик спас свою семью во время пожара





– сказали в МЧС. «В главном управлении МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении ребёнка к награждению ведомственной наградой за проявленную бдительность и грамотность действий при пожаре»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске десятилетний мальчик спас маму и племянницу, когда в доме, в котором они проживали, начался пожар. Теперь в МЧС хотят наградить ребенка за бдительность и грамотность действий при пожаре.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, вечером 7 июня в двухэтажном жилом доме на переулке Кутузова в Первоуральске вспыхнул пожар. Мальчик, заметив огонь и осознав опасность ситуации, поднялся на второй этаж, где спала мама, и рассказал о том, что произошло. Благодаря его действиям семья смогла своевременно покинуть дом.Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.