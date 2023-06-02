В свердловском селе пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Мезенское ГО Заречный пропала 85-летняя Нина Григорьевна Чугурова (Вяткина). Ее местонахождение неизвестно с 12 мая. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 152 см, худощавое телосложение, седые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза.На момент пропажи пенсионерка была одета в зеленую кофту, фиолетовый халат, черные штаны и голубые сланцы.Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Заречный». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Нины Чугуровой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 772-10-59 (полиция) и 8 (952) 130-33-70 (поисковый отряд «Прорыв», Надежда).