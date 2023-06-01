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Неизвестные подожгли восемь электросамокатов в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня ночью неизвестные подожгли восемь электросамокатов. Инцидент произошел около дома №30а на улице Шевченко.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на источник, неизвестные облили горючей жидкостью четыре самоката сервиса проката Whoosh, два самоката BusyFly и два самоката «Яндекс», а затем подожгли их.
По словам очевидца, операторы BusyFly увидели по трекингу, что произошло какое-то внедрение в конструкцию самоката и повреждение аккумулятора, и выехали на место происшествия. В это же время к месту подъехали пожарные.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 01.37. Площадь пожара составила два квадратных метров. Возгорание потушили за три минуты.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на источник, неизвестные облили горючей жидкостью четыре самоката сервиса проката Whoosh, два самоката BusyFly и два самоката «Яндекс», а затем подожгли их.
По словам очевидца, операторы BusyFly увидели по трекингу, что произошло какое-то внедрение в конструкцию самоката и повреждение аккумулятора, и выехали на место происшествия. В это же время к месту подъехали пожарные.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 01.37. Площадь пожара составила два квадратных метров. Возгорание потушили за три минуты.
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