За сутки в Свердловской области ликвидировали 19 лесных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки потушили 19 лесных пожаров. Сейчас в регионе действует восемь пожаров на площади 3,4 тысячи гектаров.Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за 7 июня ликвидировали 19 природных пожаров на площади 1 011 гектаров, в том числе в Сосьвинском ГО (700 гектаров) и Тугулымском ГО (129 гектаров).По данным на 08.00 8 июня, в области действует восемь лесных пожаров на площади 3,4 тысячи гектаров. Из них локализовано семь пожаров площадью более 3 тысяч гектаров, в том числе в Гаринском ГО (2100 гектаров), Камышловском МО (780 гектаров) и Пышминском ГО (129 гектаров).