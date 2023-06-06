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За сутки в Свердловской области ликвидировали 19 лесных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки потушили 19 лесных пожаров. Сейчас в регионе действует восемь пожаров на площади 3,4 тысячи гектаров.
Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за 7 июня ликвидировали 19 природных пожаров на площади 1 011 гектаров, в том числе в Сосьвинском ГО (700 гектаров) и Тугулымском ГО (129 гектаров).
По данным на 08.00 8 июня, в области действует восемь лесных пожаров на площади 3,4 тысячи гектаров. Из них локализовано семь пожаров площадью более 3 тысяч гектаров, в том числе в Гаринском ГО (2100 гектаров), Камышловском МО (780 гектаров) и Пышминском ГО (129 гектаров).
Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за 7 июня ликвидировали 19 природных пожаров на площади 1 011 гектаров, в том числе в Сосьвинском ГО (700 гектаров) и Тугулымском ГО (129 гектаров).
По данным на 08.00 8 июня, в области действует восемь лесных пожаров на площади 3,4 тысячи гектаров. Из них локализовано семь пожаров площадью более 3 тысяч гектаров, в том числе в Гаринском ГО (2100 гектаров), Камышловском МО (780 гектаров) и Пышминском ГО (129 гектаров).
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