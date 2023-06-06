Маленький торопыга попал под машину в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга случилось ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Ребёнок виноват сам — он попытался пересечь проезжую часть, нарушив правила дорожного движения.Дело происходило на проспекте Космонавтов, неподалёку от недавно открывшегося торгово-развлекательного центра. Видимо, в «Веер-молл» так сильно торопился мальчик, что не стал дожидаться разрешающего сигнала светофора. Он рванул через перекрёсток по пешеходному переходу на «красный», и даже сумел преодолеть большую часть проезжей части. «Тойота» сбила 11-летнего торопыгу буквально в полутора метрах от противоположной стороны улицы.Удар бампером был сильным. Ребёнка подбросило вверх и дополнительно ударило ветровым стеклом, да так, что он отлетел на несколько метров. С места происшествия его увозили на «Скорой». Сейчас он в больнице под присмотром врачей. О характере полученных пострадавшим травм пока не сообщается.