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Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге машина провалилась под асфальт
Происшествия
Фото: ИА «Ночные новости»
Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Цвиллинга произошла коммунальная авария, из-за чего припаркованная машина провалилась в образовавшуюся яму. Прокуратура проводит проверку.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, на парковке на улице Цвиллинга в ночь на 7 июня произошел прорыв сетей водоснабжения. Из-под земли вырвался столб воды.
Е1.RU сообщает, что в результате этого припаркованный автомобиль Mitsubishi провалился под асфальт, а белая Lada оказалась усыпана щебнем.
Прокуратура во время проверки установит причины коммунальной аварии. Будет установлено, когда в последний раз проводился ремонт сетей на этом участке, а также – кто отвечает за надлежащее содержание сетей водоснабжения.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, на парковке на улице Цвиллинга в ночь на 7 июня произошел прорыв сетей водоснабжения. Из-под земли вырвался столб воды.
Е1.RU сообщает, что в результате этого припаркованный автомобиль Mitsubishi провалился под асфальт, а белая Lada оказалась усыпана щебнем.
Прокуратура во время проверки установит причины коммунальной аварии. Будет установлено, когда в последний раз проводился ремонт сетей на этом участке, а также – кто отвечает за надлежащее содержание сетей водоснабжения.
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