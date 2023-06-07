Пьяный мужчина в Каменске-Уральском открыл стрельбу с балкона многоэтажки





– добавили в МВД. «В настоящее время по данным фактам сотрудниками полиции организован ряд проверочных мероприятий, необходимых для принятия обоснованного процессуального решения»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском пьяный мужчина устроил стрельбу со своего балкона, расположенного на седьмом этаже дома №33 по бульвару Комсомольскому.Как рассказали в МО МВД России «Каменск-Уральский», сообщение о стрельбе поступило от жителя соседнего дома вечером 4 июня. Он рассказал, что неизвестный стреляет из пневматики.Сотрудники полиции задержали стрелка – мужчину 1991 года рождения. Принадлежавший ему пневматический пистолет изъят. Задержанный пояснил, что он был пьян и решил проверить работоспособность своего пистолета.Помимо этого, сотрудники полиции установили причастность мужчины к аналогичному происшествию. 1 мая он, будучи пьяным, несколько раз выстрелил из пистолета с окна своей квартиры, повредив окна рядом стоящего дома.