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Пьяный мужчина в Каменске-Уральском открыл стрельбу с балкона многоэтажки
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском пьяный мужчина устроил стрельбу со своего балкона, расположенного на седьмом этаже дома №33 по бульвару Комсомольскому.
Как рассказали в МО МВД России «Каменск-Уральский», сообщение о стрельбе поступило от жителя соседнего дома вечером 4 июня. Он рассказал, что неизвестный стреляет из пневматики.
Сотрудники полиции задержали стрелка – мужчину 1991 года рождения. Принадлежавший ему пневматический пистолет изъят. Задержанный пояснил, что он был пьян и решил проверить работоспособность своего пистолета.
Помимо этого, сотрудники полиции установили причастность мужчины к аналогичному происшествию. 1 мая он, будучи пьяным, несколько раз выстрелил из пистолета с окна своей квартиры, повредив окна рядом стоящего дома.
Как рассказали в МО МВД России «Каменск-Уральский», сообщение о стрельбе поступило от жителя соседнего дома вечером 4 июня. Он рассказал, что неизвестный стреляет из пневматики.
Сотрудники полиции задержали стрелка – мужчину 1991 года рождения. Принадлежавший ему пневматический пистолет изъят. Задержанный пояснил, что он был пьян и решил проверить работоспособность своего пистолета.
Помимо этого, сотрудники полиции установили причастность мужчины к аналогичному происшествию. 1 мая он, будучи пьяным, несколько раз выстрелил из пистолета с окна своей квартиры, повредив окна рядом стоящего дома.
«В настоящее время по данным фактам сотрудниками полиции организован ряд проверочных мероприятий, необходимых для принятия обоснованного процессуального решения»,
– добавили в МВД.
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