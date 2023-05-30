При пожаре в Каменске-Уральском погибли две женщины





– добавили в полиции. «По одной из отрабатываемых версий, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания нагревательного элемента банного комплекса. Впрочем, представители МВД, СКР и МЧС отрабатывают и другие варианты»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском при пожаре в банном комплексе на улице Олега Кошевого погибли две женщины. Трагедия произошла сегодня утром.Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, на территории банного комплекса загорелась внутренняя обшивка бани на площади 10 квадратных метров. Пожар потушили в течение двух минут.В свердловском СУ СКР сообщили, что во время тушения возгорания в бане обнаружили тела двух молодых женщин. Для определения точных причин возгорания бани и смерти женщин проведут необходимые экспертные исследования. Организовано проведение процессуальной проверки.В свердловском главке полиции добавили, что уже установлены личности погибших. Ими оказались местные жительницы – Ирина 2002 года рождения и Дарья 1987 года рождения. Они работали продавцами в одном из магазинов.