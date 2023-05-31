В Свердловской области действуют 23 лесных пожара

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки потушили 22 лесных пожара. Продолжают действовать 23 пожара на площади 3,3 тысячи гектара.Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств ликвидировали 22 природных пожара на площади 298 гектаров, в том числе в Малышевском ГО (35 гектаров) и Асбестовском ГО (25 гектаров).По данным на 08.00 7 июня в области действуют 23 лесных пожара на площади 3,3 тысячи гектара. Из них 15 возгораний локализовано на площади 932 гектаров, в том числе в Сосьвинском ГО (1 тысяча гектаров), Сысертском ГО (36 гектаров) и Сухом Логу (20 гектаров).