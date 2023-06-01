Нижнетагильские водители из-за пожара лишились сразу пяти автомобилей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Крупный пожар произошёл в Нижнем Тагиле вечером 5 июня. Горело на территории автосервиса и пять машин было уничтожено огнём.Пожар случился в автосервисе на Тагилстроевской улице, что в жилом районе Гальянка. Причины возгорания пока не сообщаются, но известно, что огонь охватил два гаражных бокса и разгулялся на пространстве в 200 квадратных метров.Как сообщает нижнетагильское издание «Между строк», по вызову к месту происшествия прибыли 4 единицы техники и 14 человек личного состава. Они справились с открытым горением менее, чем за полчаса. Но к тому времени огонь повредил не только стоявшие на обслуживании машины, но и кровлю со стенами нескольких соседних зданий, в том числе — магазина.Местные жители отмечают, что с погоревшим автосервисом уже случалась беда — там ранее на машины обрушился ангар.