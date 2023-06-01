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Нижнетагильские водители из-за пожара лишились сразу пяти автомобилей
Происшествия
Иллюстрация: «Между строк» / vk.com/mstrokru
Крупный пожар произошёл в Нижнем Тагиле вечером 5 июня. Горело на территории автосервиса и пять машин было уничтожено огнём.
Пожар случился в автосервисе на Тагилстроевской улице, что в жилом районе Гальянка. Причины возгорания пока не сообщаются, но известно, что огонь охватил два гаражных бокса и разгулялся на пространстве в 200 квадратных метров.
Как сообщает нижнетагильское издание «Между строк», по вызову к месту происшествия прибыли 4 единицы техники и 14 человек личного состава. Они справились с открытым горением менее, чем за полчаса. Но к тому времени огонь повредил не только стоявшие на обслуживании машины, но и кровлю со стенами нескольких соседних зданий, в том числе — магазина.
Местные жители отмечают, что с погоревшим автосервисом уже случалась беда — там ранее на машины обрушился ангар.
Пожар случился в автосервисе на Тагилстроевской улице, что в жилом районе Гальянка. Причины возгорания пока не сообщаются, но известно, что огонь охватил два гаражных бокса и разгулялся на пространстве в 200 квадратных метров.
Как сообщает нижнетагильское издание «Между строк», по вызову к месту происшествия прибыли 4 единицы техники и 14 человек личного состава. Они справились с открытым горением менее, чем за полчаса. Но к тому времени огонь повредил не только стоявшие на обслуживании машины, но и кровлю со стенами нескольких соседних зданий, в том числе — магазина.
Местные жители отмечают, что с погоревшим автосервисом уже случалась беда — там ранее на машины обрушился ангар.
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