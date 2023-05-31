В Екатеринбурге водитель Газели врезался в бордюрный камень и погиб



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Посадской Газель врезалась в бордюрный камень и столб. Водитель в ДТП погиб.Авария произошла сегодня в 15.30. По предварительным данным, водитель ГАЗ-3302 ехал по улице Посадской со стороны Гурзуфской в сторону Белореченской и врезался в бордюрный камень. От удара машину отбросило в столб, после чего она перевернулась.В результате ДТП 56-летний водитель Газели скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, стаж вождения мужчины составлял 35 лет. В момент ДТП водитель не был пристегнут штатным ремнем безопасности, из-за чего выпал и был придавлен левой частью машины.