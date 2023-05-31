В Екатеринбурге иномарка сбила мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ребенок перебегал дорогу на красный свет и попал под колеса автомобиля. ДТП произошло вчера на проспекте Космонавтов.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 20-летний водитель Toyota Sprinter Carib ехал на зеленый сигнал светофора по проспекту Космонавтов и сбил мальчика, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет.В результате ДТП 11-летнего мальчика доставили в детскую больницу №9 с различными травмами.Госавтоинспекция советует родителям ежедневно напоминать детям о правилах дорожного движения.