Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась в два раза – с 4,1 тысячи гектаров до 2 тысяч гектаров.В департаменте информполитики региона рассказали, что ликвидировано восемь природных пожаров на площади 3,8 тысячи гектаров, в том числе в Гаринском ГО (2,9 тысячи гектаров) и Махневском МО (410 гектаров).По данным на 08.00 6 июня, в Свердловской области действует 20 лесных пожаров на площади 2 тысяч гектаров. Из них семь возгораний на площади 312 гектаров локализованы, в том числе в Тугулымском ГО (132 гектара), Малышевском ГО (35 гектаров), Асбестовском ГО (25 гектаров) и Екатеринбурге (семь гектаров).