Природное явление подозревают в поджоге дома в Среднеуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье, 4 июня, в Среднеуральске загорелся частный дом. Происшествие можно было считать — увы! — рядовым и невыдающимся, если бы не основная версия о причине возгорания.Главная версия случившегося в отдыхающем Среднеуральске — удар молнии. Долгожданные дожди накрыли в выходные многие города Свердловской области, в том числе и этот. А вместе с дождём пришла и гроза с молнией. Один из небесных разрядов угодил прямиком в крышу симпатичного домика с мансардой на улице Парижской Коммуны. По крайней мере, так утверждают очевидцы произошедшего.За озвученную предварительную версию говорит то обстоятельство, что сильнее всего горела кровля здания. Огонь с неё легко мог перекинуться на соседние строения — очень уж плотно застроен данная территория частного сектора. Но распространению огня помешали вовремя прибывшие пожарные.