Возрастное ограничение 18+
Природное явление подозревают в поджоге дома в Среднеуральске
Происшествия
Стоп-кадр видео ВК-группы « Реальный Среднеуральск» / vk.com/srprotiv
В воскресенье, 4 июня, в Среднеуральске загорелся частный дом. Происшествие можно было считать — увы! — рядовым и невыдающимся, если бы не основная версия о причине возгорания.
Главная версия случившегося в отдыхающем Среднеуральске — удар молнии. Долгожданные дожди накрыли в выходные многие города Свердловской области, в том числе и этот. А вместе с дождём пришла и гроза с молнией. Один из небесных разрядов угодил прямиком в крышу симпатичного домика с мансардой на улице Парижской Коммуны. По крайней мере, так утверждают очевидцы произошедшего.
За озвученную предварительную версию говорит то обстоятельство, что сильнее всего горела кровля здания. Огонь с неё легко мог перекинуться на соседние строения — очень уж плотно застроен данная территория частного сектора. Но распространению огня помешали вовремя прибывшие пожарные.
Главная версия случившегося в отдыхающем Среднеуральске — удар молнии. Долгожданные дожди накрыли в выходные многие города Свердловской области, в том числе и этот. А вместе с дождём пришла и гроза с молнией. Один из небесных разрядов угодил прямиком в крышу симпатичного домика с мансардой на улице Парижской Коммуны. По крайней мере, так утверждают очевидцы произошедшего.
За озвученную предварительную версию говорит то обстоятельство, что сильнее всего горела кровля здания. Огонь с неё легко мог перекинуться на соседние строения — очень уж плотно застроен данная территория частного сектора. Но распространению огня помешали вовремя прибывшие пожарные.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».