В Екатеринбурге трамвай сбил 12-летнего велосипедиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Халтурина трамвай сбил 12-летнего велосипедиста. ДТП произошло вчера в 16.21.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель трамвая №19 ехал по улице Халтурина со стороны Опалихинской в сторону Готвальда и сбил велосипедиста, который двигался по тротуару во встречном направлении и допустил съезд под трамвай.В результате аварии 12-летнего мальчика доставили в больницу с ушибами и ссадинами. После осмотра врачей его отпустили домой.Трамваем управляла 28-летняя женщина со стажем вождения один год. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.