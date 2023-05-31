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В Екатеринбурге трамвай сбил 12-летнего велосипедиста
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Халтурина трамвай сбил 12-летнего велосипедиста. ДТП произошло вчера в 16.21.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель трамвая №19 ехал по улице Халтурина со стороны Опалихинской в сторону Готвальда и сбил велосипедиста, который двигался по тротуару во встречном направлении и допустил съезд под трамвай.
В результате аварии 12-летнего мальчика доставили в больницу с ушибами и ссадинами. После осмотра врачей его отпустили домой.
Трамваем управляла 28-летняя женщина со стажем вождения один год. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель трамвая №19 ехал по улице Халтурина со стороны Опалихинской в сторону Готвальда и сбил велосипедиста, который двигался по тротуару во встречном направлении и допустил съезд под трамвай.
В результате аварии 12-летнего мальчика доставили в больницу с ушибами и ссадинами. После осмотра врачей его отпустили домой.
Трамваем управляла 28-летняя женщина со стажем вождения один год. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.
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