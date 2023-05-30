За сутки в Свердловской области потушили 15 лесных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки ликвидировали 15 природных пожаров. По данным на 08.00 5 июня, в регионе действует 21 лесной пожар на площади 4,1 тысяч гектаров.Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств потушили 15 лесных пожаров на общей площади 1 278 гектаров, в том числе в Сосьвинском ГО (1 тысяч гектаров), Верхотурском ГО (41 гектар) и Березовском ГО (три гектара).Сейчас в Свердловской области действует 21 природный пожар. Локализовано 12 возгораний на площади 3,2 тысячи гектаров.