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Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с каршеринговым автомобилем в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов вчера в 18.30 произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. В аварии пострадали три человека, в том числе двое детей.
По предварительным данным, водитель каршеринговой машины Volkswagen Polo ехал по проспекту Космонавтов, неправильно выбрал дистанцию до впереди двигающегося Renault Clio и столкнулся с ним.
В результате ДТП пострадали пассажиры Renault: 35-летняя женщина и мальчики 10 и восьми лет. Их доставили в больницу с ушибами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем Volkswagen находился 21 летний молодой человек. Стаж его вождения составляет тир месяца.
По предварительным данным, водитель каршеринговой машины Volkswagen Polo ехал по проспекту Космонавтов, неправильно выбрал дистанцию до впереди двигающегося Renault Clio и столкнулся с ним.
В результате ДТП пострадали пассажиры Renault: 35-летняя женщина и мальчики 10 и восьми лет. Их доставили в больницу с ушибами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем Volkswagen находился 21 летний молодой человек. Стаж его вождения составляет тир месяца.
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