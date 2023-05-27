Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с каршеринговым автомобилем в Екатеринбурге

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов вчера в 18.30 произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. В аварии пострадали три человека, в том числе двое детей.По предварительным данным, водитель каршеринговой машины Volkswagen Polo ехал по проспекту Космонавтов, неправильно выбрал дистанцию до впереди двигающегося Renault Clio и столкнулся с ним.В результате ДТП пострадали пассажиры Renault: 35-летняя женщина и мальчики 10 и восьми лет. Их доставили в больницу с ушибами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем Volkswagen находился 21 летний молодой человек. Стаж его вождения составляет тир месяца.