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В Екатеринбурге инспектора ДПС прострелили нетрезвому лихачу колеса

17.19 Воскресенье, 4 июня 2023
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 4 июня, в Екатеринбурге на улице Базовой инспектора дорожно-патрульной службы заметили KIA Cerato, проезжавший без государственных номеров. Полицейские потребовали остановиться, но водитель проигнорировал их и увеличил скорость, намереваясь скрыться.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, лихач на высокой скорости совершал опасные маневры, чем создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения. Так как на неоднократные требования сотрудников ДПС он не реагировал, инспектора были вынуждены применить табельное оружие.

«В соответствии со статьей 23 Федерального закона "О полиции" экипаж принял решение применить табельное оружие. Выбрав безопасный участок дороги, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз по колесам транспортного средства»,

– рассказали в ГИБДД.


Только после этого автомобиль остановился и лихача удалось задержать. Им оказался 37-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, ранее судимый за побои, кражу и дачу ложных показаний. Мужчина имел явные признаки опьянения. От освидетельствования он отказался. Кроме этого, установлено, что автомобиль принадлежит умершему мужчине.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:39 Мэрия уральской столицы отклонила проект квартала «Попов Лог»
16:08 Депутат гордумы Нижнего Тагила не смогла обжаловать штраф за организацию несанкционированного митинга
15:20 За сутки в Свердловской области зарегистрировали два случая выпадения детей из окон
14:35 Депутат свердловского Заксобрания Алексей Коробейников подал заявление об отставке
13:41 В 2024 году в столице Урала обещают начать реконструкцию летнего парка «Уралмаш»
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