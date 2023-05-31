В Екатеринбурге инспектора ДПС прострелили нетрезвому лихачу колеса





– рассказали в ГИБДД. «В соответствии со статьей 23 Федерального закона "О полиции" экипаж принял решение применить табельное оружие. Выбрав безопасный участок дороги, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз по колесам транспортного средства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 4 июня, в Екатеринбурге на улице Базовой инспектора дорожно-патрульной службы заметили KIA Cerato, проезжавший без государственных номеров. Полицейские потребовали остановиться, но водитель проигнорировал их и увеличил скорость, намереваясь скрыться.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, лихач на высокой скорости совершал опасные маневры, чем создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения. Так как на неоднократные требования сотрудников ДПС он не реагировал, инспектора были вынуждены применить табельное оружие.Только после этого автомобиль остановился и лихача удалось задержать. Им оказался 37-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, ранее судимый за побои, кражу и дачу ложных показаний. Мужчина имел явные признаки опьянения. От освидетельствования он отказался. Кроме этого, установлено, что автомобиль принадлежит умершему мужчине.