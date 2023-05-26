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В столице Урала у Макаровского моста избили мужчину и скинули в реку
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В столице Урала неизвестный избил мужчину, который, предположительно, находился в состоянии измененного сознания, и скинул его в Исеть. По словам очевидицы, мужчина переплыл пруд, несколько раз чуть не попав под катер, и с помощью прохожих выбрался на берег. Это произошло у Макаровского моста.
Как сообщает издание JustMedia со ссылкой на очевидицу, поделившейся видео, прохожие заметили мужчину, который якобы под влиянием измененного состояния ел траву на берегу городского пруда. Тогда неравнодушие решили вызвать ему скорую, чтобы медики могли ему как-нибудь помочь.
Скорая, как утверждает очевидица, долго не приезжала. За это время к мужчине подошел неизвестный, который побил его и столкнул в реку. После этого, по словам свидетельницы произошедшего, мужчина стал переплывать пруд. С ее слов, над ним два или три раза проехался катер. Однако ему удалось доплыть до противоположного берега, где ему помогли выбраться из воды люди с набережной.
По словам девушки, только спустя два с лишним часа приехала скорая. Как утверждает очевидица, медики после осмотра пострадавшего заявили, что у мужчины обнаружили два ножевых ранения.
Как сообщает издание JustMedia со ссылкой на очевидицу, поделившейся видео, прохожие заметили мужчину, который якобы под влиянием измененного состояния ел траву на берегу городского пруда. Тогда неравнодушие решили вызвать ему скорую, чтобы медики могли ему как-нибудь помочь.
Скорая, как утверждает очевидица, долго не приезжала. За это время к мужчине подошел неизвестный, который побил его и столкнул в реку. После этого, по словам свидетельницы произошедшего, мужчина стал переплывать пруд. С ее слов, над ним два или три раза проехался катер. Однако ему удалось доплыть до противоположного берега, где ему помогли выбраться из воды люди с набережной.
По словам девушки, только спустя два с лишним часа приехала скорая. Как утверждает очевидица, медики после осмотра пострадавшего заявили, что у мужчины обнаружили два ножевых ранения.
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