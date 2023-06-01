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В свердловских лесах действуют 25 пожаров на площади 4930 гектаров

10.03 Воскресенье, 4 июня 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области удалось ликвидировать три пожара на площади 49 гектаров. Однако, по данным на 4 июня 09.00, в регионе продолжают действовать еще 25 пожаров на площади 4930 гектаров.

Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», сложная ситуация остается в Гаринском районе, где действуют два пожара на площади 3050 гектаров. Огонь там удалось локализовать.

Также непростая ситуация сохраняется в Сосьвинском городском округе. Там действуют пять пожаров на площади 1382 гектара. Все они, как утверждается, тоже локализованы.

По данным свердловского департамента информационной политики, борьбу с природными пожарами продолжают вести 750 специалистов, среди которых сотрудники «Авиалесоохраны», МЧС и лесничеств.

«В тушении огня задействовано почти 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация»,

– сказали в ДИПе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:08 Депутат гордумы Нижнего Тагила не смогла обжаловать штраф за организацию несанкционированного митинга
15:20 За сутки в Свердловской области зарегистрировали два случая выпадения детей из окон
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