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В свердловских лесах действуют 25 пожаров на площади 4930 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области удалось ликвидировать три пожара на площади 49 гектаров. Однако, по данным на 4 июня 09.00, в регионе продолжают действовать еще 25 пожаров на площади 4930 гектаров.
Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», сложная ситуация остается в Гаринском районе, где действуют два пожара на площади 3050 гектаров. Огонь там удалось локализовать.
Также непростая ситуация сохраняется в Сосьвинском городском округе. Там действуют пять пожаров на площади 1382 гектара. Все они, как утверждается, тоже локализованы.
По данным свердловского департамента информационной политики, борьбу с природными пожарами продолжают вести 750 специалистов, среди которых сотрудники «Авиалесоохраны», МЧС и лесничеств.
Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», сложная ситуация остается в Гаринском районе, где действуют два пожара на площади 3050 гектаров. Огонь там удалось локализовать.
Также непростая ситуация сохраняется в Сосьвинском городском округе. Там действуют пять пожаров на площади 1382 гектара. Все они, как утверждается, тоже локализованы.
По данным свердловского департамента информационной политики, борьбу с природными пожарами продолжают вести 750 специалистов, среди которых сотрудники «Авиалесоохраны», МЧС и лесничеств.
«В тушении огня задействовано почти 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация»,
– сказали в ДИПе.
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28 мая 2023
28 мая 2023