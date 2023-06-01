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В Каменске-Уральском мусоровоз сбил собаку
Происшествия
Скрин из видео: Инцидент Каменск-Уральский / vk.com
В Каменске-Уральском возле дома №55а на улице Каменской собаку сбил мусоровоз. По словам очевидицы, пес гулял на длинном поводке и в какой-то момент угодил, предположительно, под левое задние колесо машины.
Об этом сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский», опубликовавший зацензуренное видео с места инцидента. Очевидица предполагает, что у собаки мог быть поврежден позвоночник, так как после наезда питомец не смог встать – только крутился и полз за хозяином. На видео слышно, как собака воет от боли, а рядом, плачет, предположительно, хозяйка.
Тем временем люди в комментариях, которых задела эта ситуация, разделились на два фронта. Одни уверены, что в этом инциденте виноват водитель мусоровоза, другие считают, что ответственность лежит на хозяевах собаки, не уследивших за любимцем.
Об этом сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский», опубликовавший зацензуренное видео с места инцидента. Очевидица предполагает, что у собаки мог быть поврежден позвоночник, так как после наезда питомец не смог встать – только крутился и полз за хозяином. На видео слышно, как собака воет от боли, а рядом, плачет, предположительно, хозяйка.
«Собаку хозяева положили в багажник. Надеюсь, собака выживет, но соболезную хозяевам даже сей фактом сломанного позвоночника»,
– сказала очевидица.
Тем временем люди в комментариях, которых задела эта ситуация, разделились на два фронта. Одни уверены, что в этом инциденте виноват водитель мусоровоза, другие считают, что ответственность лежит на хозяевах собаки, не уследивших за любимцем.
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