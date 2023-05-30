Из реки Глубокой вытащили тонувшую жительницу Ревды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первый день лета 2023 года мог оказаться последним для жительницы Ревды. Воспользовавшись тёплой погодой, она вместе с друзьями устроила вечерний пикник на берегу реки Глубокой. И всё бы ничего, да женщине вздумалось искупаться.Алкоголь, как известно, — злейший враг купальщиков. Вот и в данном случае, окунаться в воду после возлияний было не лучшей идеей. Из Глубокой реки женщина выбраться сама уже не смогла. К счастью, беспомощные барахтанья купальщицы заметил отдыхавший на берегу мужчина. Он и вытащил утопленницу.Хоть ревдинку и вытащили из реки, она успела наглотаться воды. Прибывшие на вызов спасатели решили вызывать медиков, а сами оказали пострадавшей доврачебную помощь.Как сообщает издание «Ревда-Инфо», сейчас «утопленница» находится в реанимационном отделении Ревдинской городской больницы. А ведь могла пополнить печальный список, которым поделилось областное МЧС. По данным министерства, с начала сезона в акваториях региона утонули уже 13 человек, в том числе — два ребёнка.