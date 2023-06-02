Массовые проверки водителей вновь проводятся в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД вновь проводят в Екатеринбурге рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, либо не имеющих такого специального права.Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом по телефону 02 или 112.