В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 80-летний Валерий Викторович Патрушев. Его местонахождение неизвестно с 22 мая. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, серые глаза, седы волосы. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерия Патрушева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.