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В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 80-летний Валерий Викторович Патрушев. Его местонахождение неизвестно с 22 мая. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, серые глаза, седы волосы. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерия Патрушева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, серые глаза, седы волосы. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерия Патрушева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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