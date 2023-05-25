На трассе Екатеринбург – Курган водитель легковушки погиб в лобовом ДТП



Фото: УГИБДД по Свердловской области



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган водитель ВАЗ-2115 погиб в лобовом столкновении с грузовиком Scania. ДТП произошло сегодня в 07.40 на 44-м километре автодороги.По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 намеревался совершить обгон. Он выехал на встречную полосу, но, вклиниваясь в поток транспорта, не справился с управлением. Машину снова вынесло на «встречку», где произошло столкновение с грузовиком Scania в составе полуприцепа Krone. От удара легковушку выбросило с дороги.В результате ДТП водитель ВАЗ, мужчина 1972 года рождения, погиб.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель легковушки ехал со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга. В автомобиле он находился один.Грузовиком управлял водитель 1962 года рождения. При осмотре машины установлено нарушение правил использования тахографа. В отношении водителя составят административный материал.Сейчас движение транспорта на участке, где произошла авария, затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, поочередно пропуская потоки встречных направлений.