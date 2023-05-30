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Легковушка сбила во дворе в Екатеринбурге трехлетнюю девочку
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель ВАЗ-21043 сбила во дворе трехлетнюю девочку. ДТП произошло вчера в 18.10 около дома №93/1 на улице Шефской.
По предварительным данным, водитель легковушки ехала по двору со стороны улицы Шефской и сбила девочку, которая выбежала на дорогу. В результате ДТП трехлетнюю девочку доставили в больницу с ушибами и ссадинами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулем легковушки находилась 41-летняя женщина со стажем вождения девять лет. Она пояснила, что, когда ехала по двору, на проезжую часть неожиданно выбежала девочка. Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель легковушки ехала по двору со стороны улицы Шефской и сбила девочку, которая выбежала на дорогу. В результате ДТП трехлетнюю девочку доставили в больницу с ушибами и ссадинами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулем легковушки находилась 41-летняя женщина со стажем вождения девять лет. Она пояснила, что, когда ехала по двору, на проезжую часть неожиданно выбежала девочка. Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
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