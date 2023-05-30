Легковушка сбила во дворе в Екатеринбурге трехлетнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель ВАЗ-21043 сбила во дворе трехлетнюю девочку. ДТП произошло вчера в 18.10 около дома №93/1 на улице Шефской.По предварительным данным, водитель легковушки ехала по двору со стороны улицы Шефской и сбила девочку, которая выбежала на дорогу. В результате ДТП трехлетнюю девочку доставили в больницу с ушибами и ссадинами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулем легковушки находилась 41-летняя женщина со стажем вождения девять лет. Она пояснила, что, когда ехала по двору, на проезжую часть неожиданно выбежала девочка. Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.