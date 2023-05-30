Возрастное ограничение 18+

Легковушка сбила во дворе в Екатеринбурге трехлетнюю девочку

09.21 Пятница, 2 июня 2023
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель ВАЗ-21043 сбила во дворе трехлетнюю девочку. ДТП произошло вчера в 18.10 около дома №93/1 на улице Шефской.

По предварительным данным, водитель легковушки ехала по двору со стороны улицы Шефской и сбила девочку, которая выбежала на дорогу. В результате ДТП трехлетнюю девочку доставили в больницу с ушибами и ссадинами.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулем легковушки находилась 41-летняя женщина со стажем вождения девять лет. Она пояснила, что, когда ехала по двору, на проезжую часть неожиданно выбежала девочка. Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Легковушка сбила двух мальчиков на самокатах в Екатеринбурге
30 мая 2023
На Сибирском тракте в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил пешехода
27 мая 2023
Мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге
31 мая 2023
В Екатеринбурге водитель Kia сбил 13-летнего велосипедиста
31 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:25 Центральные улицы Екатеринбурга перекроют ради полумарафона «ЗаБег»
11:58 Силовики нагрянули с обысками к главе Каменского района Сергею Белоусову
11:24 На трассе Екатеринбург – Курган водитель легковушки погиб в лобовом ДТП
10:57 В Свердловской области ввели ограничения из-за кори
10:26 Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
09:53 За сутки в Свердловской области потушили 12 лесных пожаров
09:21 Легковушка сбила во дворе в Екатеринбурге трехлетнюю девочку
21:13 Большой пожар на маленькой улочке произошёл в Екатеринбурге
20:47 На центральном проспекте Екатеринбурга начали возводить верстовые столбы
20:07 Богатый урожай конопли взошёл в центре Каменска-Уральского
19:35 Редчайший минерал случайно обнаружили в Нижнем Тагиле
19:00 У выдры из Екатеринбургского зоопарка появился новый вольер
18:39 Под Асбестом в ДТП погиб человек и несколько получили травмы
17:33 В Екатеринбурге на неделю закроют перекресток улиц Калинина – Ильича
17:18 Жук-усач сорвал поставку свердловского пиломатериала в Узбекистан
17:08 Генеральный директор «Екатеринбург-Экспо» объявил об уходе в отставку
16:55 Не вернувшуюся домой после прогулки десятилетнюю екатеринбурженку нашли
16:40 Не вернувшуюся домой после прогулки десятилетнюю екатеринбурженку нашли
16:20 Свердловская прокуратура нашла десятки нарушений на детских и спортивных площадках
15:56 В Верхней Пышме открылась первая в России секция самбо для семинаристов
15:31 Куйвашев утвердил меры поддержки для погорельцев из Сосьвы и Таежного
15:03 В Нижнем Тагиле вышедший покурить в подъезд мужчина выпал из окна
14:32 Свердловская прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на десятилетнего мальчика
14:14 Адвокаты объявили сбор помощи для пострадавшего от насилия в екатеринбургской спецшколе мальчика
13:26 В свердловском поселке Красногвардейский вспыхнул крупный пожар
12:51 Продажи квартир в новостройках столицы Урала выросли в 2,3 раза
Все новости Свердловской области
11:56 В Комсомольске-на-Амуре на раздаче бесплатного мороженого детям возникла давка
10:59 Депутат Республики Алтай получил 8,5 лет тюрьмы за изнасилование 14-летней племянницы
10:40 Власти: в Смоленской области два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса
10:31 В Билибино на Чукотке людям продают яйца по паспорту
16:56 В Удмуртии мужчина от врачей узнал, что более 30 лет живет с пулей в головном мозге
16:24 В Новосибирске мужчина, открывший стрельбу из ружья и ранивший пятерых, получил 3,5 года колонии
15:11 В Ногинске ночной пожар на огороженной парковке повредил 35 машин
14:46 Экс-глава Росимущества Московской области получил четыре года строгого режима за коррупцию
14:03 Организаторам схода в башкирском селе, на котором жители переизбрали главу, выдали рапорт «о самоуправстве»
12:25 Губернатора Магадана возмутила высокая стоимость авиабилетов
11:26 Госуслуги возобновили прием заявлений на загранпаспорта с электронным носителем информации
10:53 В Турции полиция задержала 59 человек на памятной демонстрации
17:41 МВД: подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане заявил о конфликте из-за недвижимости
17:20 СК: в Дагестане убит глава села Рубас
16:43 Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что России нужны «национально ориентированные игрушки»
15:37 Депутаты ГД предлагают разрешить людям с судимостью служить по контракту в военное время
14:33 В Беларуси в первом чтении принят закон о народном ополчении
13:24 Экс-глава красноярского Росприроднадзора получил восемь лет строгого режима по делу о взятках
12:38 Глава СК РФ Бастрыкин поддержал инициативу ввести запрет электросамокатов на пешеходных улицах
12:20 В Краснодарском крае на территорию Ильского НПЗ упал беспилотник
11:58 Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36
11:28 Депутаты Госдумы предложили МВД запретить электросамокаты на пешеходных улицах
10:47 Гладков: из приграничных районов в Белгородской области начинают вывозить детей
10:31 В «Джонсон & Джонсон» заявили, что продолжают обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue
10:00 Губернатор Краснодарского края сообщил о пожаре на Афипском НПЗ
17:53 Депутаты ГД приняли закон, смягчающий наказания для сотрудников полиции
Все новости России и мира
12:25 Центральные улицы Екатеринбурга перекроют ради полумарафона «ЗаБег»
11:58 Силовики нагрянули с обысками к главе Каменского района Сергею Белоусову
11:24 На трассе Екатеринбург – Курган водитель легковушки погиб в лобовом ДТП
10:57 В Свердловской области ввели ограничения из-за кори
10:26 Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
10:07 Желание восстановиться в родительских правах побудило прикамца погасить долг по алиментам
09:53 За сутки в Свердловской области потушили 12 лесных пожаров
09:21 Легковушка сбила во дворе в Екатеринбурге трехлетнюю девочку
21:13 Большой пожар на маленькой улочке произошёл в Екатеринбурге
20:47 На центральном проспекте Екатеринбурга начали возводить верстовые столбы
20:07 Богатый урожай конопли взошёл в центре Каменска-Уральского
19:35 Редчайший минерал случайно обнаружили в Нижнем Тагиле
19:00 У выдры из Екатеринбургского зоопарка появился новый вольер
18:39 Под Асбестом в ДТП погиб человек и несколько получили травмы
17:33 В Екатеринбурге на неделю закроют перекресток улиц Калинина – Ильича
17:18 Жук-усач сорвал поставку свердловского пиломатериала в Узбекистан
17:08 Генеральный директор «Екатеринбург-Экспо» объявил об уходе в отставку
16:55 Не вернувшуюся домой после прогулки десятилетнюю екатеринбурженку нашли
16:40 Не вернувшуюся домой после прогулки десятилетнюю екатеринбурженку нашли
16:22 Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили вопросы социально-экономического развития в ПФО
16:20 Свердловская прокуратура нашла десятки нарушений на детских и спортивных площадках
15:56 В Верхней Пышме открылась первая в России секция самбо для семинаристов
15:31 Куйвашев утвердил меры поддержки для погорельцев из Сосьвы и Таежного
15:03 В Нижнем Тагиле вышедший покурить в подъезд мужчина выпал из окна
14:32 Свердловская прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на десятилетнего мальчика
14:14 Адвокаты объявили сбор помощи для пострадавшего от насилия в екатеринбургской спецшколе мальчика
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK