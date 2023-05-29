Большой пожар на маленькой улочке произошёл в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 июня, в Екатеринбурге неподалёку от магазина «Строительный двор», что на улице Шефской, случился пожар. Возгорание произошло под открытым небом на небольшой улочке Памирской, о существовании которой многие жители города и не догадываются.Как выяснилось по прибытии на место происшествия пожарных, загорелся строительный мусор. Его обилие и царящая уже много дней сухая погода привели к тому, что огонь охватил довольно большую территорию. В самый пик пожара общая его площадь оценивалась в 200 квадратных метров. Существовала опасность, что огонь перекинется на жилые строения.К счастью, при очень страшном внешнем виде, пожар оказался не таким уж и страшным. Чтобы потушить его понадобилось всего 2 единицы техники и 7 человек личного состава пожарной части. Как сообщает местное МЧС, на этот раз обошлось без пострадавших.