Под Асбестом в ДТП погиб человек и несколько получили травмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На территории Асбестовского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало несколько человек, а один погиб на месте. Расследование инцидента только началось, но некоторые подробности известны уже сейчас.Дорожный инцидент произошёл на 8 километре автодороги между Асбестом и посёлком Рефтинский. Водитель машины марки «ВАЗ-2106», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Столкновения с другими участниками движения не произошло, но машину всё равно выбросило с проезжей части в кювет, где она перевернулась.В отечественной легковушке в момент ДТП находились пять человек. Один из них погиб на месте. Ещё двое были госпитализированы, но о тяжести и характере их травм пока не сообщается.По предварительной версии, машина вышла из-под контроля потому, что водитель превысил скорость. Кроме того, есть подозрение, что он сел за руль в нетрезвом состоянии. По крайней мере, сотрудники Госавтоинспекции утверждают, что у всех, кто находился в перевернувшейся машине, были признаки алкогольного опьянения.